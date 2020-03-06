Киев, , 15:16 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин 27 февраля встретился с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус COVID-2019, сообщил 6 марта французский ресурс RFI.

Сам Волошин сообщил о встрече в социальной сети Facebook, однако позже сообщение было удалено. Его скриншот опубликовало издание «Деловая столица».

Днём ранее Жана-Люка Рейтцера госпитализировали в реанимацию с тяжёлым заболеванием, вызванным уханьским коронавирусом.

5 марта Волошин находился в Верховной раде и голосовал за отставку бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука. 6 марта в сессионном зале его нет.

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«Учитывая печальный опыт Новых Санжар, разозлённые и напуганные украинцы могут сжечь правительственный квартал», — прокомментировал новость экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Украине у девятерых человек заподозрили наличие коронавируса COVID-2019. В данный момент медики проверяют данную информацию.

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