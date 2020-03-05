6 Марта
 
11:01

МИД следит за заболеваемостью граждан РФ коронавирусом за рубежом

Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям.

10:15

На входе в пресс-центр МИД у журналистов проверяют температуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В здании установлен тепловизор, по виду напоминающий фотоаппарат. Через него на каждого входящего смотрит медик.

10:01

https://twitter.com/MID_RF/status/1235155926908366848