6 Марта
11:01
МИД следит за заболеваемостью граждан РФ коронавирусом за рубежом
Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям.
10:15
На входе в пресс-центр МИД у журналистов проверяют температуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В здании установлен тепловизор, по виду напоминающий фотоаппарат. Через него на каждого входящего смотрит медик.