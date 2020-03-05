Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям.