Подгорица, , 19:15 — REGNUM У России нет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, и Черногория — не исключение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 6 марта, комментируя заявление президента Черногории Мило Джукановича о том, что Москва вмешивается во внутриполитические процессы в его стране.

«Если руководство Черногории хочет поискать тех, кто вмешивается в ее дела, ему нужно повернуть голову на 180 градусов и посмотреть ровно в противоположную сторону. Может быть, они увидят, кто вмешивается в их внутренние дела. Ссылки на разного рода «гибридные» посягательства на чужой суверенитет, будто бы исходящие из Москвы, являются неуклюжими попытками решить собственные проблемы путем поиска внешнего врага и увести общественное мнение от понимания того, кто реально вмешивается во внутренние дела Черногории», — процитировал слова Захаровой официальный сайт МИД России.

Российский дипломат очередной раз напомнила, что ситуация вокруг закона о свободе вероисповедания, принятого в декабре 2019 года в Черногории, вызывает серьезную тревогу и что эта тема «разрушительно подействовала на единство православного мира». По ее мнению, проблему надо искать именно в этом, а не в позиции тех сил, которые «призывают к уважительному и равноправному диалогу черногорских властей и Сербской православной церкви, отстаивающей свои вековые легитимные права и интересы».

Напомним, что в конце декабря парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, который создает базу для изъятия имущества у Сербской православной церкви в стране. С тех пор в Черногории не прекращаются протесты верующих, которые требуют отмену закона.