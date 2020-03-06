Москва, , 14:24 — REGNUM Министерство иностранных дел продолжает держать на постоянном контроле ситуацию с расследованием уголовного дела, возбуждённого в отношении российских болельщиков после беспорядков во время проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что российские дипломаты в Марселе предпринимают все необходимые меры «по защите прав и интересов российских граждан в рамках действующего российского законодательства и норм международного права». Захарова отметила, что жалоб от находящихся в следственном изоляторе уже почти два года граждан России, проходящих фигурантами по этому уголовному делу, на условия содержания не поступало.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия считает недопустимым затягивание следственных действий в отношении российских болельщиков.

«Не ставя под сомнение нормы уголовно-процессуального кодекса Франции […] мы исходим из необходимости соразмерного подхода к их выполнению, а также из недопустимости затягивания следственных действий», — сказала официальный представитель МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2016 года на чемпионате Европы по футболу во французском Марселе перед матчем сборных России и Англии, который закончился ничейным счётом (1:1), в центре города произошла массовая драка между российскими и английскими фанатами. Стычка продолжилась и после матча.

Граждане РФ Павел Косов и Михаил Ивкин были объявлены в общеевропейский розыск. В 2018 году они были задержаны в Германии и переданы Франции.

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