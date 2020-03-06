Москва, , 10:04 — REGNUM Власти США, разрабатывая сценарии обмена ядерными ударами с Россией, действуют безответственно. Любое применение ядерного оружия означает «открытие врат ада», заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсантъ», опубликованному 6 марта.

По его словам, США будто допускают определенные сценарии, в которых им принадлежит победа в результате обмена ядерными ударами. Россия категорически против такой концепции, считает её политически неприемлемой. В МИД не считают возможным ограниченное применение ядерного оружия, после которого конфликт прекратится.

«Наоборот, применение ядерного оружия в любом, что называется, количестве и любой мощности — это открытие врат ада», — подчеркнул Рябков.

Предполагать, что в дальнейшем одна из сторон выйдет победителем из этой ситуации, по меньшей мере безответственно, добавил дипломат.

Ранее минобороны США подтвердило оснащение подводных лодок баллистическими ракетами с ядерными боеголовками пониженной мощности для «сдерживания России».

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