Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Министерство обороны США намерено запросить у Конгресса почти $167 млрд на модернизацию и обеспечение надежности ядерного оружия. Об этом 26 февраля сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Пентагон планирует ежегодно увеличивать расходы на ядерную триаду.

Так, в 2021 финансовом году администрация президента США планирует ассигновать $28,9 млрд на соответствующие военные программы. В 2022 году — $30 млрд, в 2023 году — $33 млрд, а в 2025 году — $38 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы США провели военные учения, в которых сымитировали ядерный удар по территории России.

Благодаря этим учениям, уточнили в Пентагоне, министр обороны США Марк Эспер получил представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.

Также в учениях приняли участие представители Конгресса США, чтобы понять, как именно происходит общение и принимаются решения во время ядерного кризиса.