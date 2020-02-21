Минск, , 17:01 — REGNUM «Многие люди и в Белоруссии, и в России надеялись, что в связи с 20-летием наши руководители наконец-то предпримут решительные меры по воплощению Договора о создании Союзного государства в жизнь. Но наши надежды пока не оправдались», — сказано в обращении лидеров левопатриотических объединений Белоруссии, состоящих в Координационном совете «Единство», направленном президентам России, Белоруссии и госсекретарю Союзного государства.

По мнению лидеров белорусских НГО, в союзном строительстве упущено много возможностей: «За 20 лет не выполнены многие статьи подписанного Договора: не создано по-настоящему единое экономическое пространство, нет единой денежной единицы (валюты), предусмотренной статьей 13 Договора, не реализовано в полной мере единое гражданство Союзного государства, чтобы каждый гражданин имел равные права в любой его части, что было предусмотрено Договором о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, нет Конституционного акта. Не выполнена даже статья 10 Договора 1999 года о символике и атрибутах государственности Союзного государства — самое простое, что можно было сделать».

По сей день не решён «главный вопрос — вопрос углубления интеграции». Отношения Минска и Москвы осложнены нефтегазовыми, «молочными», «сахарными» и прочими торговыми конфликтами.

«Почему так происходит? Ответ очевиден: потому что отсутствует единое экономическое пространство, при котором обеспечивается свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-участников. Отсутствие единого экономического пространства является тормозом на пути союзного строительства», — сказано в документе.

Его авторы уверены: подписанный 8 декабря 1999 года договор о создании Союзного государства Белоруссии и России необходимо исполнить. В обращении отмечено: «Раздрай не выгоден ни белорусам, ни россиянам, он дестабилизирует нашу экономику и нервирует простых людей, которые говорят: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат».

Помимо экономических выгод есть также политические и военные причины, требующие объединения Белоруссии и России, сказано в обращении. Лидеры НГО напомнили: «Как известно, стремление белорусского народа к единению с Россией было высказано дважды: на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, на котором 82,7% жителей БССР высказались за сохранение единого государства, и республиканском референдуме 14 мая 1995 года, на котором 83,3% граждан Республики Беларусь проголосовали за одобрение вопроса по интеграции с Российской Федерацией».

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т. е. «русские», сражались против иноземных захватчиков. Политика «разделяй и властвуй» не нова, она применяется еще со времен Римской империи, и в исполнении современного Запада в отношении постсоветских республик реализуется в форме «цветных революций», в результате которых эти республики попадают в полную зависимость от западных стран. Особенно трагичными результаты подобной «революции» оказались для Украины, где под диктовку западных спецслужб был совершен государственный переворот. В итоге власть там захватили необандеровцы, которые развязали гражданскую войну и проводят политику неофашизма. В отношении братского украинского народа успешно пока реализуется главная цель Запада — отрыв Украины от России, что соответствует мечтам немецкого канцлера Бисмарка «противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата». Координационный совет «Единство» «У нас, белорусов и русских, общие корни, общая история, общая судьба, вместе наши предки, которые имели общее самоназвание «русины»,«русские», сражались против иноземных захватчиков. Политика «разделяй и властвуй» не нова, она применяется еще со времен Римской империи, и в исполнении современного Запада в отношении постсоветских республик реализуется в форме «цветных революций», в результате которых эти республики попадают в полную зависимость от западных стран. Особенно трагичными результаты подобной «революции» оказались для Украины, где под диктовку западных спецслужб был совершен государственный переворот. В итоге власть там захватили необандеровцы, которые развязали гражданскую войну и проводят политику неофашизма. В отношении братского украинского народа успешно пока реализуется главная цель Запада — отрыв Украины от России, что соответствует мечтам немецкого канцлера Бисмарка «противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата».

Представители белорусской общественности указали на угрозу украинского сценария в Белоруссии и констатировали необходимость сохранения исторической памяти: «Мы поддерживаем шествия «Бессмертного полка» 9 мая, которые являются народной акцией нашей общей памяти о Победе и тех, благодаря кому она была одержана».

Лидеры белорусских НГО призвали Александра Лукашенко и Владимира Путина: «Проявите политическую волю и в соответствии с Договором от 8 декабря 1999 года, начните полную реализацию объединения наших стран в единое Союзное государство с действующим единым руководством. При этом следует определить четкие сроки объединения. Полная реализация Договора сделает Союзноегосударство привлекательным для присоединения к нему других государств. Дальше затягивать процесс создания Союзного государства недопустимо».

В обращении также содержится призыв к президентам повлиять на государственные СМИ «с тем, чтобы они как можно меньше сгущали краски вокруг отношений Белоруссии и России и прекратили нападки друг на друга».

«Углубленной интеграции Белоруссии и России альтернативы нет. Вместе мы сильнее!», — резюмировали лидеры белорусских НГО в обращении к Александру Лукашенко, Владимиру Путину и Григорию Рапоте.

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