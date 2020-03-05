Минск, , 19:48 — REGNUM Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии будет исполняться по мере того, как Москва пойдёт на уступки Минску в экономических вопросах. Об этом говорится в ответе первого замминистра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко председателю белорусского республиканского гражданского комитета патриотического общественного объединения «Отечество» Борису Зеликову.

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«Рынок нефти и газа в Российской Федерации, по сути, является монопольным и контролируется ограниченным числом государственных компаний. В этой связи решить вопрос об единых ценах на энергоносители с использованием рыночных механизмов на данный момент не представляется возможным. В настоящее время Республика Беларусь ведет с Российской Федерацией переговоры по этому вопросу, отстаивая свою позицию о необходимости обеспечения равных условий субъектам хозяйствования двух стран. Мы, как и Вы, хотим достичь положительного разрешения этого проблемного момента», — сообщил замминистра представителю НГО.

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В ответном письме МИД Белоруссии также указано, что представитель белорусской общественности может получить более подробную информацию «по вопросам формирования единого экономического пространства и введения единой валюты в рамках Союзного государства» в Минэкономики республики, которое координирует деятельность республиканских органов государственного управления в сфере экономической интеграции.

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В обращении к Александру Лукашенко и Владимиру Путину, а также госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте лидеры белорусских НГО констатировали угрозу реализации украинского сценария в Белоруссии и обратили внимание на необходимость сохранения исторической памяти. В ответном письме Зеликову указано, что Белоруссия «имеет два официальных наименования на русском языке».

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