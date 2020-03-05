Москва, , 12:38 — REGNUM Российское руководство следит за расследованием убийства в Турции посла Андрея Карлова и рассчитывает, что причастные к нему понесут наказание. Об этом заявил 5 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле хотят быть уверены в том, что заказчиков и исполнителей убийства российского дипломата найдут и накажут по закону, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Стрелявшего в него Мевлюта Алтынташа ликвидировали. В январе 2019 года турецкие власти начали судебный процесс по делу об убийстве, обвиняемыми проходят 28 человек.

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