Анкара, , 14:56 — REGNUM Суд в турецкой Анкаре сегодня, 29 ноября, впервые заслушал показания свидетеля Серкана Озкана по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает РИА Новости.

Так, во время заседания судья поинтересовался у свидетеля, кого он из обвиняемых, присутствующих в суде. Озкан указал на Серджана Башара, которого он видел несколько раз рядом с убийцей Мевлютом Алтынташем.

«Алтынташ сказал мне, что у него сложная финансовая ситуация, — сказал свидетель. — Я считаю, что мы должны помогать людям, и если снова кто-то обратится ко мне за помощью, я как гражданин, как человек попытаюсь ему помочь. К тому же он был полицейским».

По словам свидетеля, Алтынташ приехал к нему с чемоданами, в которых было много книг. Он ходил на работу, а позже уехал в Стамбул. Оттуда Алтынташ позвонил свидетелю и сказал, что у него будет свидание с девушкой и ему нужен костюм.

«Костюм ему я купил, но денег он мне не отдал. Собственно, к тому времени уже произошло преступление, и Мевлют был убит», — добавил свидетель.

Как сообщало ИА REGNUM, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. В дипломата выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, после чего его ликвидировали сотрудники службы безопасности.

В начале января 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве Андрея Карлова. Власти Турции обвиняют в организации покушения на дипломата 28 человек.

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