* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:41 — REGNUM Члены радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 76 нападений на афганских военных с 1 по 3 марта. Об этом представитель Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал написал 5 марта в Twitter.

Он подчеркнул, что радикальное движение нарушило соглашение о прекращении огня и поставило под угрозу «историческую возможность установления мира». На все 76 предпринятых атак ответили национальные силы обороны и безопасности, в результате 85 боевиков были уничтожены.

«Наши силы ведут оборонительные действия, чтобы дать миру шанс», — отметил Фейсал.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале представители США и афганского радикального движения подписали в Катаре мирное соглашение, однако вскоре боевики возобновили атаки в Афганистане.

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