* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:28 — REGNUM Соединенные Штаты подтвердили нанесение авиаудара по афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 марта сообщает агентство Reuters.

«Боевики активно атаковали контрольно-пропускной пункт. Это был оборонительный удар, чтобы сорвать атаку », — заявил представитель ВС США в Афганистане, полковник Сонни Леггетт.

Авиаудар был нанесен уже после заключения сделки США с боевиками и после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с главой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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