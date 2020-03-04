Кабул, 4 марта 2020, 21:28 — REGNUM Соединенные Штаты подтвердили нанесение авиаудара по афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 марта сообщает агентство Reuters.
Авиаудар был нанесен уже после заключения сделки США с боевиками и после телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с главой движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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