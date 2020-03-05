Сухум, , 00:06 — REGNUM Перенести президентские выборы на месяц в связи с болезнью оппозиционного кандидата в президенты Аслана Бжании попросил его соперник, кандидат в президенты Абхазии Леонид Дзапшба. Об этом 4 марта сам Дзапшба заявил в прямом эфире абхазского телевидения.

Дзапшба предложил передвинуть дату выборов президента Абхазии на месяц в связи с состоянием здоровья одного из кандидатов на пост главы государства, Аслана Бжании.

ЦИК Абхазии официально зарегистрировал трёх кандидатов на пост президента Республики. Это лидер оппозиции Бжания, экс-министр внутренних дел Дзапшба и бывший министр экономики Адгур Ардзинба. Выборы президента намечены на 22 марта, в связи с тем, что ЦИК на фоне протестов оппозиции отменил результаты предыдущих выборов главы Республики, которые прошли в 2019 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в президенты Абхазии от оппозиции Бжания был госпитализирован в краевую больницу Краснодара в состоянии медикаментозной комы. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

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