Сухум, , 13:06 — REGNUM Официальный диагноз оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании распространила 4 марта пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Согласно данным, которые предоставили министерству, у пациента Бжании выявлена двухсторонняя полисегментарная пневмония. Также в сообщении отмечается, что он «проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой».

Стоит отметить, что ранее СМИ сообщили, будто у Бжании диагностировано «отравление неизвестным веществом».

Как сообщало ИА REGNUM, Бжании стало плохо 2 марта, из-за чего его срочно поместили в больницу в Сочи. Потом пациента вертолетом отправили лечиться в Краснодар. 3 марта в Сухуме на акцию протеста собралось около 300 человек, которые обвинили власти в отравлении оппозиционного политика.

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