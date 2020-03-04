Анкара, , 21:42 — REGNUM Предстоящие в Сирии парламентские выборы нелегитимны, сообщил 4 марта журналистам официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Он заявил, что Анкара считает выборы нелегитимными. По его мнению, на этих же позициях стоит и «международное сообщество». Выборы «не будут легитимными», заявляет Калын, «и для сирийского народа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные выборы в сирийский меджлис назначены на 13 апреля 2020 г. Президент Сирии заявил, что они состоятся в соответствии с установленными конституцией сроками.

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