Анкара, , 23:02 — REGNUM Турецкий контингент будет выведен из сирийской провинции Идлиб после проведения «легитимных выборов» в Сирии, заявил 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk.

Напомним, формула о проведении «демократических выборов» на Ближнем Востоке обычно используется США для объяснения, почему Вашингтон не устраивает законная власть.

Акар дал интервью на фоне обострения в Идлибе. При этом он отметил, что Вашингтон может помочь турецким военным вооружениями для защиты от воздушных ударов.

Читайте ранее в этом сюжете: США помогут в Идлибе? Турция заявила, что рассчитывает на Patriots