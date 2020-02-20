Анкара, 20 февраля 2020, 23:02 — REGNUM Турецкий контингент будет выведен из сирийской провинции Идлиб после проведения «легитимных выборов» в Сирии, заявил 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk.
Напомним, формула о проведении «демократических выборов» на Ближнем Востоке обычно используется США для объяснения, почему Вашингтон не устраивает законная власть.
Акар дал интервью на фоне обострения в Идлибе. При этом он отметил, что Вашингтон может помочь турецким военным вооружениями для защиты от воздушных ударов.
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