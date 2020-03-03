* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Телефонный разговор состоялся с лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у американского президента Дональда Трампа 3 марта, сообщил глава США журналистам.

Трамп «Я сегодня разговаривал с лидером «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы очень хорошо поговорили».

По словам американского лидера, представитель исламистов согласился, что уровень насилия в Афганистане нужно сокращать.

Напомним, 29 февраля США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали меморандум о мире. Американцы собираются выводить военных из Афганистана.

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