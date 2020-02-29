Приштина, , 16:10 — REGNUM 29 февраля глава Косово Хашим Тачи выступил с осуждением обстрела российскими вооруженными силами турецких частей на территории Сирии.

На своей странице в социальной сети Twitter Тачи заявил, что «Косово вместе с другими союзниками по НАТО осуждает воздушные атаки на турецких военных в провинции Идлиб, совершенный сирийским режимом и Россией».

Косовский президент призвал Россию и Сирию немедленно прекратить обстрел и обеспечить доступ гуманитарной помощи в регион.

Албанское новостное агентство Telegrafi не преминуло отметить, что о своем отважном заявлении Тачи поспешил уведомить Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, у Тачи вообще довольно тесные отношения с руководством НАТО, настолько тесные, что в них нашлось место тайне, из-за которой он может лишиться поста.

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В четверг 27 февраля сирийская авиация при поддержке России нанесла удары по террористическим группировкам в Идлибе. В результате которой погибло несколько десятков турецких военнослужащих, которые оказались в расположении террористов. Турция понесла самые большие потери за все время участия в конфликте в Сирии, то есть с 2016 года.

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