Приштина, , 08:42 — REGNUM 26 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти в официальном письме уведомил спикера парламента Косово Вьосу Османи о содержании письменной договоренности между занимавшим на тот момент пост премьер-министра Косово Хашимом Тачи и Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном от 19 апреля 2013 года и ее конституционных последствиях.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, офис премьер-министра опубликовал сообщение для СМИ, в котором говорится, что посредством данного соглашения Тачи от имени Республики Косово передал КФОР (Силы для Косово, миротворческая миссия НАТО в крае) право накладывать вето на проведение будущих операций Сил безопасности Косово на севере края на неопределенный срок.

В письме к Османи премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что подобное соглашение нарушает статью 20 Конституции Косово (о суверенитете), статью 18 (о ратификации международных соглашений), и указал на то, что, в соответствии с 91 статьей Конституции Косово, за подобные действия занимающий ныне пост президента Тачи должен быть отстранен от должности.

Такое же письмо было направлено Генеральному прокурору Косово Александру Люмези.

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