Нью-Йорк, США, , 05:21 — REGNUM Немедленно посадить российские самолеты, выполняющие боевые операции в Сирии, призвала постпред США при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе.

«Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты и призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году», — заявила дипломат.

Она добавила, что на очередном витке конфликта США будут поддерживать Турцию, поскольку двумя днями ранее произошло «неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты».

Напомним, Россия участвует в военной операции в Сирии с разрешения властей этой страны, в то время как США и их союзники находятся в республике без одобрения Дамаска.

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Сегодня сирийская армия проводит контртеррористическую операцию в Идлибе, в результате которой 27 февраля погибли несколько десятков военнослужащих Турции, находившиеся в расположении террористов. В ответ Анкара объявила о начале военной операции против Сирии.

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