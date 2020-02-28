Дамаск, , 03:55 — REGNUM Сирийские власти требуют прекратить агрессию турецкого режима и его помощь террористическим группам и выражают неприятие незаконного турецкого на своей территории, заявил постоянный представитель Дамаска при ООН Башшар Аль-Джафари, 27 января сообщает агентство SANA.

Дипломат обратился к государствам, у которых есть влияние на турецкие власти, заставить их разрешить вернуться в свои дома беженцам, вынужденно оставивших места проживания из-за агрессии Турции.

Аль-Джафари также отметил, что Анкара не имеет никаких прав выступать от имени сирийского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации заявил, что урегулирование сирийском Идлибе возможно только после окончательного освобождения территории от террористических групп.

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