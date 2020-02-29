Нью-Йорк, США, , 02:53 — REGNUM На территории суверенной Сирии армия имеет полное право отвечать на удары террористов. Об этом постоянный представитель России Василий Небензя заявил 28 февраля на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Российский постпред подчеркнул, что Совет Безопасности ООН не может запрещать сирийской армии выполнять требования о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах, записанные в резолюциях самого Совбеза.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет право отвечать и подавлять террористов», — сказал Небензя. Он особо подчеркнул, что сирийская армия делает это «на своей территории, на территории суверенной Сирии».

«Сожалеем, что погибли турецкие военнослужащие, так же, как и в связи с сообщениями о гибели сирийских солдат», — сказал Небензя. По словам постпреда, потерь сторон можно будет избежать при соблюдении договорённостей «в том числе по деконфликтингу».

«Наши военные на земле готовы эту работу продолжить», — завершил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские власти требуют прекратить агрессию турецкого режима и его помощь террористическим группам и выражают неприятие незаконного турецкого присутствия на своей территории.

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