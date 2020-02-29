Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM Китай считает необходимым борьбу с террористами по всей территории Сирии, заявил постпред КНР при ООН Чжань Цзюнь на экстренном заседании Совбеза ООН по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Искоренение террористов — это залог восстановления мира и безопасности в Сирии», — заявил он.

Чжань Цзюнь отметил, что террористы в Сирии регулярно атакуют мирных жителей, журналистов и медработников. Этому, по мнению Китая, необходимо положить конец. Однако, по мнению китайской стороны, борьбе с вооруженными бандформированиями должна вестись с учетом норм гуманитарного права.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заяви, что урегулировать кризис в сирийской провинции Идлиб можно только после окончательного освобождения Сирии от террористов. По его словам, это является единственным долгосрочным решением проблемы.