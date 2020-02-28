Вашингтон, 28 февраля 2020, 23:33 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео отметил «значительное сокращение насилия» в Афганистане после соответствующего соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 28 февраля сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Катаре проходят переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и представителями афганского правительства о возможном обмене пленными.
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