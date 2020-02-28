Доха, , 20:09 — REGNUM Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о готовности освободить 1000 военнопленных в обмен на 5000 своих бойцов, захваченных армией Афганистана, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Катаре начались переговоры между афганскими боевиками и представителями президента Афганистана Ашрафа Гани.

Требование об обмене пленными выдвигается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как основное для начала переговоров о постоянном прекращении огня.

Читайте также: В Катаре начались переговоры об обмене пленными в Афганистане