Москва, , 19:25 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил. что в ходе телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждалась тема возможной встречи на высшем уровне. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 28 февраля.

По словам Пескова, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили возможность личной встречи по проблеме Идлиба и пришли к мнению, что такая встреча возможна, но должна быть проработана.

Песков отметил, что стороны уже начали прорабатывать такую встречу Путина и Эрдогана. Состоятся она может в Москве 5 или 6 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после контртеррористической операции сирийской армии.

Турция, которая активно помогает террористам в Идлибе, ввела свои войска на территорию этой сирийской провинции и вступила в боестолкновения с сирийской армией.