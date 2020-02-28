Бишкек, , 19:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии призывает проживающих в республике мусульман не ходить в мечети на пятничную проповедь, чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Космосбек Чолпонбаев, пишет «Fakt.kg».

По его словам, письмо с просьбой не допускать скопления людей на пятничных молитвах министерство уже направило в госкомитет по делам религий.

«Конечно, мы не можем запретить людям собираться на намаз. Но пятничный намаз можно прочитать и дома», — подытожил министр здравоохранения.

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