Бишкек, , 18:39 — REGNUM «Я головой отвечаю за недопущение коронавируса в страну», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев, передает «Кабар».

По его словам, многие медицинские работники круглосуточно трудятся чтобы в республику не проникла коронавирусная инфекция.

Также глава минздрава обратился к средствам массовой информации с просьбой не публиковать недостоверную информацию, касающуюся коронавируса.

«У нас очень много работы, а тратим время на предоставление ответов и опровержения на всякие фейковые данные. Просим население не паниковать. Мы делаем все, что от нас зависит», — подытожил Чолпонбаев.

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