Бишкек, , 16:18 — REGNUM Находящийся на борту круизного лайнера «Diamond Princess» гражданин Киргизии всё же оказался заражен коронавирусом, хотя наличие у него инфекции удалось диагностировать не с первого раза. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра иностранных дел Нурлан Абдрахманов, передают киргизстанские СМИ.

По словам чиновника, в настоящее время киргизстанец проходит лечение в одной из больниц Японии, куда он был госпитализирован после того, как выяснилось, что его сосед по каюте заражен коронавирусной инфекцией.

Подводя итог, представитель внешнеполитического ведомства отметил, что посольство Киргизии в Японии поддерживает с заразившимся коронавирусом киргизстанцем постоянную связь.

ИА REGNUM напоминает, что количество заразившихся китайским коронавирусом на круизном лайнере «Diamond Princess» превысило 690 человек. Трое из них умерли.

Отметим, что помимо киргизстанца, среди заразившихся пассажиров и членов экипажа этого судна оказались граждане Австралии, Германии, Гонконга, Индии, Канады, Китая, США, Тайваня, Филиппин и Японии.