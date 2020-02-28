Брюссель, , 15:43 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, должна состояться встреча верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Переговоры проходили в прошлом, запланированы и на сегодня», — уточнил Стано, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, глава европейской дипломатии намерен обсудить с российским министром обострение ситуации в Иблибе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предостерёг, что сложившаяся на сегодняшний день в сирийской провинции Идлиб ситуация может перерасти в масштабное открытое международное военное противостояние. Он подчеркнул, что эскалацию конфликта необходимо немедленно остановить.

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