Москва, , 14:26 — REGNUM Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, сообщается 28 февраля на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ходе разговоры была акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны двух стран.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договорённостей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара сирийских войск в провинции Идлиб погибли 33 человека и ранены еще 32. Турция утверждает, что погибшие — военнослужащие турецкой армии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с этим отметил, что внешние игроки должны уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии и Ливии. Россия же выступает за налаживание диалога между представителями всех политических сил внутри страны

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