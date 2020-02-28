Москва, , 12:25 — REGNUM Северный флот ВМФ России проводит испытания новейшего гиперзвукового оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в минобороны РФ.

«Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России», — сказал министр обороны Сергей Шойгу в пятницу на коллегии министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года ВМФ России получит первую подлодку класса «Борей-А». Основным оружием этих АПЛ являются межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» с дальностью полёта более 9 тысяч километров. Каждая такая ракета может оснащаться несколькими боевыми блоками в ядерном оснащении мощностью по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте.