Москва, , 10:17 — REGNUM Российские фрегаты Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземное море, сообщили 28 февраля в отделе информационного обеспечения флота.

Отмечается, что фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, «Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11 356 в составе Черноморского флота. В июле 2019 года ракета зенитного комплекса «Штиль» успешно перехватила ракету-мишень, выпущенную береговым комплексом «Утёс» по этому фрегату.

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