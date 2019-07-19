Севастополь, , 09:39 — REGNUM

Ракета-мишень, выпущенная береговым комплексом «Утёс» по фрегату «Адмирал Макаров», успешно перехвачена ракетой зенитного комплекса «Штиль». Видеозапись с военных учений опубликована 19 июля на канале Минобороны России в YouTube.

По легенде учений личный состав комплекса «Утёс» должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и выпустить по нему ракеты. Экипажу фрегата Черноморского флота, в свою очередь, предстояло запеленговать ракеты противника и поразить их из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

"Корабельные зенитчики успешно поразили цель на заданной дистанции и высоте двумя управляемыми ракетами», — говорится в описании видео.

В пресс-службе Южного военного округа пояснили, что морской полигон, где проходили ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства в целях безопасности. Эту задачу выполнили 17 боевых кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, а также самолеты морской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский военный обозреватель назвал расположенный в Крыму береговой ракетный комплекс «Утёс» настоящим «убийцей американского флота».

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