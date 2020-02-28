Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Правительство США может ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Южной Кореи в том случае, если коронавирус нового типа продолжит распространяться по стране. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителей администрации Дональда Трампа.

По их словам, США могут ввести запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Южной Кореи, а также помещение в карантин граждан США, побывавших в данной стране.

Напомним, что на недавней пресс-конференции, прошедшей в Белом доме, президент США Дональд Трамп высоко оценил эффективность противоэпидемической системы Южной Кореи. А отвечая на вопрос о мерах по ограничению въезда иностранцев, бывавших в Южной Корее и Италии, он заявил, что для этого «пока не время».

Ранее государственный департамент и Центры по контролю и профилактике заболеваний в США предупредили жителей страны об опасности поездок в Южную Корею.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 2 022 человек.

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