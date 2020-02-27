Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Государственный департамент США повысил уровень предупреждения о поездках в Южную Корею и призвал граждан своей страны пересмотреть планы по посещению данной страны, сообщает KBS.

Отмечается, что максимальный (четвертый) уровень подразумевает введение полного запрета на посещение определенных стран. В настоящее время данный уровень распространяется только на поездки в Китай.

В Госдепе США отметили, что данное решение было принято в связи с объявлением наивысшего четвертого («красного») уровня эпидемиологической угрозы в Южной Корее, а также рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний в США относительно поездок в данную страну.

Между тем на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп высоко оценил эффективность противоэпидемической системы Южной Кореи. А отвечая на вопрос о мерах по ограничению въезда иностранцев, бывавших в Южной Корее и Италии, он заявил, что для этого «пока не время».

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