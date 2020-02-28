Париж, , 08:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что «не нужно ни бояться, ни отрицать» риск эпидемии коронавируса во Франции, сообщает Le Figaro.

«Очевидно, что во Франции существует обеспокоенность. Мы хотим ответить, используя единственный метод, который работает перед лицом риска: мобилизация, спокойствие и разум», — признал глава правительства.

По его словам, вспышка коронавируса имеет три стадии: единичные случая заражения, групповые случая заражения, появляющиеся в нескольких точках на национальной территории, эпидемия. Франция находится на первой стадии.

Эдуар Филипп напомнил, что 108 больниц готовы принимать больных, и было дополнительно заказано 200 млн масок.

В отношении некоторых лидеров от оппозиции, в том числе Марин Ле Пен, которые безуспешно призывали к закрытию границ, премьер-министр отметил, что «многие идеи, которые кажутся простыми, на самом деле неэффективны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 0,4 пункта в феврале 2020 года.

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