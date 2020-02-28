Париж, 28 февраля 2020, 08:03 — REGNUM Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 0,4 пункта в феврале 2020 года, сообщает Le Journal du Dimanche.
Издание отмечает, что рейтинг главы государства снижается пятый месяц подряд. В феврале 2020 года популярность Эммануэля Макрона упала до 31,7%.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число жителей Франции, недовольных президентом Эммануэлем Макроном, увеличилось на три пункта, до 68%.
Читайте ранее в этом сюжете: Макроном недовольны 68% жителей Франции — опрос