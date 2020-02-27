Ашхабад, , 22:30 — REGNUM Власти Туркмении три недели тому назад закрыли границу с Узбекистаном, а недавно и с Афганистаном. Поводом для этого послужил риск проникновения в страну коронавирусной инфекции, передает «Азатлык».

Отмечается, что с этими государствами туркменская сторона полностью прекратила автомобильное и железнодорожное сообщение.

Напомним, что ранее Туркмения также закрыла границу с Ираном, где уже заразились коронавирусом более 100 человек, из которых 16 уже умерли от его последствий. Также туркменские власти приняли решение о приостановке авиасообщения с Китаем, Таиландом и Малайзией из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах.

Читайте также: Туркмения зарабатывает на коронавирусе — минимум $300 на каждом иностранце