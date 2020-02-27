Вильнюс, , 21:21 — REGNUM Решение о приостановке работы российских торгово-экономических представительств в странах Прибалтики связано с обострением отношений между Москвой и столицами этих стран. Об этом заявил ИА REGNUM эксперт Института международных исследований МГИМО (у) МИД России Леонид Гусев.

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Эксперт напомнил, что совсем недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН сказал, что в странах Прибалтики растут как антироссийские, так и общие дискриминационные тенденции. «Наверное, это решение во многом связано именно с этим», — допустил Гусев.

По словам эксперта, сами эстонские, литовские и латвийские политики в последние годы заявляли о том, что им в ближайшее время не понадобятся даже нефть и газ из России, и что они найдут альтернативные пути получения энергоносителей. Так, в связи с постройкой терминалов в Польше (Свиноустье) и Литве заявлялось, что прибалтийским странам будет достаточно нефти из Норвегии и сжиженного газа из США.

«Они выступали в таком духе и в прошлом, и в позапрошлом году. Поэтому из-за напряжённости в отношениях между нашей страной и прибалтийскими государствами такая ситуация и сложилась», — добавил Гусев.

Гусев считает, что для стран Прибалтики закрытие торговых представительств России невыгодно, и политические мотивы, по которым российские торгпредства в этих странах приостанавливают свою работу, в любом случае скажутся на экономическом сотрудничестве.

«Торгово-экономические представительства всегда играют важную роль в экономическом сотрудничестве между любой страной и теми государствами, в которых они работают. Там подписываются разные контакты, соглашения, встречаются представители бизнес-сообщества, со стороны России предлагаются какие-то новые контракты. Во многом это происходит на территории торговых представительств. И если их нет, то экономическое сотрудничество очень сильно стопорится и может свестись к нулю или к каким-то небольшим объемам. А это всегда очень плохо», — подытожил эксперт.