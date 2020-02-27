Рига, , 15:45 — REGNUM Необходимость иметь в составе дипломатического представительства отдельное торговое представительство является привилегией России в отношениях с теми странами, с которыми динамично развиваются двухсторонние торгово-экономические отношения. Об этом ИА REGNUM заявил российский историк и политолог Владимир Симиндей, комментируя высказывание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, согласно которому Россия приостанавливает работу российских торгпредств в США и Прибалтике.

Напомним, что ранее Мантуров заявил о том, что в странах Прибалтики Россия планирует приостановить работу торговых представительств, «чтобы не было имитации бурной деятельности». Он отметил, что на сегодняшний день в Латвии, Литве и Эстонии не нужна дополнительная поддержка со стороны торговых представительств, потому что «мы же понимаем, как складываются наши торгово-экономические отношения».

По мнению эксперта, Латвия, например, не относится к странам, с которыми Россия динамично развивает двухсторонние торговые отношения.

«Это целиком заслуга нынешнего руководства и предыдущих составов правительства Латвийской Республики, которая, имея границу с Россией, всячески стремится изображать некую дистанцию от России. Вот, результатом такой работы и является свертывание торгового представительства России в Латвии», — отметил Симиндей.

Эксперт напомнил, что наличие дипломатического представительства отражает текущий и перспективный характер торгово-экономических взаимоотношений между странами. Решение, которое приняла Москва, лишь свидетельствует о том, что каких-то существенных перспектив по улучшению торгово-экономического баланса между странами в будущем не предвидится и такой инструмент как торговое представительство не понадобится для подержания двухсторонних отношений, полагает он.