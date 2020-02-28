Вильнюс, , 02:17 — REGNUM Новый бюджет ЕС на ближайшие 7 лет, споры вокруг которого идут сейчас в Брюсселе, может стать неприятным сюрпризом для прибалтийских стран. Почему эти члены ЕС могут лишиться значительной доли дотаций и как Литва уже начала выкручиваться, предвидя грядущие осложнения, рассказывает автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Литва

По количеству денег, которые получили прибалтийские государства — бывшие республики СССР — они уже должны были стать равными соседям в экономической мощи. Но за 15 лет полученные Прибалтикой миллиарды евро не принесли желаемого результата. Всё даже еще интереснее: на бумаге и в отчетах перед Брюсселем дело выглядит хорошо, но это самое «хорошо» означает, что помощь можно прекратить? Именно так ставят вопрос евробюрократы.

На что руководство трех стран демонстрирует явные признаки паники, говорящей, что деньги, потраченные на них, были израсходованы далеко не целевым образом. Возможно, и в этот раз в ход пойдет уже неоднократно продемонстрированный прием — получение денег за «борьбу с российской военной угрозой». Президент Литвы уже показал, что на этом пути он готов поделиться новыми наработками в области нагнетания страха, и к уже привычным песням об агрессивной России прибавил новый аккорд — поставил в качестве первоочередной задачи вопрос, связанный с калининградским транзитом (!). Уж не собирается ли Литва потребовать евросоюзных денег за борьбу с этим вопросом?

Читайте статью Олега Михайлова «Литва намерена шантажировать Евросоюз вопросом Калининграда».