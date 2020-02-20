20 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Олег Михайлов, , 20:17 — REGNUM В Брюсселе в эти дни проходят нервные переговоры о будущем семилетнем бюджете. Нервные в первую очередь для бедной периферии Восточной и Центральной Европы. Богатые доноры переживают не сильно — они уже давно больше отдают в общий котёл, чем получают.

Литва

К 2021 году такие страны, как Литва, да и в целом вся Прибалтика, должны были стать если не равными по финансовому благополучию Германии, Франции и Скандинавии, то, по крайней мере, быть в твёрдой середине. С 2004 года, как Прибалтика вошла в ЕС, прошло больше 15 лет. За это время в экономики этих стран влили миллиарды евро. На бумаге эти миллиарды должны были привести к тому, что уже сейчас Вильнюс, Рига и Таллин обязаны быть примером для новых членов ЕС. Но что-то пошло не так.

Прибалтика, с некоторыми победами, не без этого, по-прежнему в хвосте ЕС по десяткам категорий. До среднего показателя ещё идти и идти, а до желанного — как до Луны. Но дотации должны урезать прямо сейчас, с 2021 года, с будущего семилетнего бюджета. Литве — или сразу на 27%, или на 24%, переговоры в самом разгаре. Оба расклада называют чуть ли не катастрофическими. Снижение на треть или на четверть — «шоковая терапия», юридическое оформление конца мечты о благополучии.

Европейцы разводят руками. Мол, все инструменты у вас были. То, что усвоили так бездарно, а кто-то прямо говорит, что разворовали, так это ваши проблемы. По всем планам уже сегодня должны были жить хорошо. Не умеете пользоваться деньгами? Ну так не маленькие, тридцать лет самостоятельности. А если разворовали, то где громкие коррупционные процессы, где эти чиновники за решёткой, аресты имущества, поиски выведенных в офшоры активов? Нет? Не могли же миллиарды просто испариться? Вот и вы показываете, что по бумагам всё использовали исключительно на благо общества. Так и у нас в Брюсселе есть бумаги, что после 15−16 лет в ЕС жизнь у вас безоблачна и прекрасна! Что? Нет? Половина населения в нищете, остальные эмигрируют? Увольте, если ваши страны такие финансовые чёрные дыры, то запустим «Европу двух скоростей», где мы продолжим развиваться, а вы останетесь провинцией, окраиной, периферией. Но не географической, а во всех смыслах. Уже официально, формально и документально заверено.

Что это означает на практике? На 40% уменьшение финансирования, например, демонтажа Игналинской АЭС. Даже несмотря на то, что сам ЕС обещал в обмен на закрытие станции дать денег столько, сколько нужно. Оказалось, что даже в европейском понятии «столько, сколько нужно», имеет границы, которые Литва уже давно нарушила. Эта вечная стройка, вернее разбор, бесконечно высасывающая всё новые и новые сотни миллионов, надоела даже донорам.

Это означает сокращение вливания финансов в Вильнюс, который, опять же по бумагам, Брюссель уже признал достигшим среднего уровня жизни в ЕС. А значит, дальше всё меньше строек, дорожных развилок, окружных, капитального ремонта советских многоэтажек, закупки медицинского оборудования для больниц, дотаций для подготовки персонала и так далее.

Это буквально всё: социальная сфера, промышленность и льготы для инвесторов, наука и образование, технологии… Представьте, что ваш месячный доход позволял худо-бедно, отказываясь от множества благ, но сводить как-то концы с концами. И тут вам объявили, что его срежут либо на треть либо на четверть. Да к тому же, что ваш этот изначальный доход на самом деле был верхом мечтаний для большинства других стран мира. Как будто вы всю жизнь думали, что вы разнорабочий на грязном складе, а вы на самом деле были топ-менеджером в респектабельном офисе. Но именно сейчас вас действительно разжаловали в грузчики. Ещё и нахамили: не умеете пользоваться деньгами, вините свои руки и свои ноги.

С такими настроениями в Брюссель 20 февраля прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.

И в целом признавая, что ничего хорошего от переговоров по бюджету ждать не стоит, он всё же обмолвился кое о чём ранее не проговариваемом.

«Литва будет и дальше решительно поднимать вопросы, связанные с финансированием политики сплочения, сельскохозяйственной политики, закрытия Игналинской АЭС и калининградского транзита», — сказал после встречи в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен президент Литвы.

И если с первыми пунктами всё примерно понятно, то фактор Калининградской области при рассмотрении дотаций для Литвы — что-то совершенно новое. Нет, Россией Литва пугает давно и постоянно, но, как правило, это происходит на околовоенных и военных форумах. Это вечные попытки выбить от НАТО деньги на бесконечную фортификацию Литвы, дислокацию иностранных армий, покупку техники и так далее.

Вопрос Калининграда и транзита — людского, грузового, энергетического — вставал и раньше. Но не так, через запятую, как один из главных пунктов повестки в спорах за европейские деньги.

Что имел в виду президент Литвы? Что он вкладывал в эту фразу про транзит? Не дадите денег, перекроем газ? Закроем сообщение? Устроим блокаду?

Вряд ли, за это по рукам, вернее языку, даст сам Брюссель. Но очевидно, что Литва в очередной раз попытается представить себя как исключительную. Не поддающуюся правилам, с отдельным статусом. На этот раз с помощью калининградской карты.