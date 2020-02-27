Москва, , 13:55 — REGNUM На сегодняшний день нет никаких оснований опасаться того, что вспышка коронавируса нового типа может внести коррективы в проведение голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, которое назначено на 22 апреля. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, какие-либо предположения пока делать тяжело.

«Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба, — отметил Песков. — Вместе с вами каждый день, каждый час наблюдаем за развитием ситуации».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Провести голосование именно в этот день в ходе встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным предложил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

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