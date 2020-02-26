Москва, , 19:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение о проведении всенародного голосования по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что с предложением провести плебисцит по поправкам в Конституцию 22 апреля выступил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас (Красноярский край).

Клишас пояснил, что 18 апреля завершается православный Великий пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Именно поэтому Клишас считает, что голосование нужно провести 22 апреля.

На совещании Путин ничего не сказал о том, согласен ли он с этой датой или нет.

Однако позднее в Кремле заявили, что российский лидер эту дату одобрил.