Киев, 27 февраля 2020, 12:15 — REGNUM Депутаты Верховной рады не должны иметь эксклюзивной возможности выступать в парламенте на русском языке. Об этом заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 26 февраля в эфире телеканала «Наш».
Эксперт прокомментировал недавний законопроект, внесённый на рассмотрение украинского парламента.
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Он отметил, что депутаты должны думать не только о себе, но и о правах всего русскоязычного населения Украины.
Землянский напомнил, что один из инициаторов законопроекта, позволяющего выступать в Раде на русском языке — депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский — поддержал законопроект об образовании, украинизирующий все школы.
Землянский возмутился тем, что с 2014 года русскоязычное население Украины подвергается притеснениям.
Эксперт отметил, что русскоязычные жители Украины никогда не подвергали сомнению необходимость знать украинский язык, в отличие украиноговорящих, которые часто заявляют о том, что в стране должен остаться только украинский язык.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Украина состоится как государство, когда украиноязычные граждане начнут «месить» русскоязычных и не давать им «открыть свой «московский» рот».
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