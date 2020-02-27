Киев, , 12:15 — REGNUM Депутаты Верховной рады не должны иметь эксклюзивной возможности выступать в парламенте на русском языке. Об этом заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский 26 февраля в эфире телеканала «Наш».

Эксперт прокомментировал недавний законопроект, внесённый на рассмотрение украинского парламента.

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«Учебные заведения квотируются, телевидение квотируется, а депутатам, видите ли, разрешите выступать на русском языке. Не-не-не, пусть мучаются со всеми», — отметил Землянский.

Он отметил, что депутаты должны думать не только о себе, но и о правах всего русскоязычного населения Украины.

Землянский напомнил, что один из инициаторов законопроекта, позволяющего выступать в Раде на русском языке — депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский — поддержал законопроект об образовании, украинизирующий все школы.

«А теперь давайте выступать на русском языке? Нет, дружок! А давай ты будешь вместе со всеми корячиться и мучиться», — предложил эксперт.

Землянский возмутился тем, что с 2014 года русскоязычное население Украины подвергается притеснениям.

«Начиная с 2014 года, мне рассказывают, что я национальное меньшинство, я не имею права говорить на своём родном языке», — заявил он.

Эксперт отметил, что русскоязычные жители Украины никогда не подвергали сомнению необходимость знать украинский язык, в отличие украиноговорящих, которые часто заявляют о том, что в стране должен остаться только украинский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что Украина состоится как государство, когда украиноязычные граждане начнут «месить» русскоязычных и не давать им «открыть свой «московский» рот».

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