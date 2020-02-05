Львов, Украина, 5 февраля 2020, 09:08 — REGNUM Украинское государство может состояться только тогда, когда русскоязычное население страны будет молчать. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 4 февраля в эфире львовского телеканала «НТА».
По её мнению, это произойдёт тогда, когда на Украине сформируется экспансивная наступательная нация.
Фарион напомнила, что в свою бытность депутатом Верховной рады, она предлагала ввести уголовную ответственность за «унижение» украинского языка. В законопроекте было предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.
Фарион обратилась к русскоязычным «врагам» заявив, что готова нести им «Кобзарь» Тараса Шевченко и словари украинского языка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине водитель автобуса отказался выключать российский сериал по требованию «активиста и волонтёра» Ярины Черногуз. В знак протеста она вышла из автобуса, не дожидаясь прибытия на место назначения.
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