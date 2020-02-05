Львов, Украина, , 09:08 — REGNUM Украинское государство может состояться только тогда, когда русскоязычное население страны будет молчать. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион 4 февраля в эфире львовского телеканала «НТА».

"Украинское государство состоится тогда, когда русскоязычные будут снимать, как мы их месим», — считает Фарион.

По её мнению, это произойдёт тогда, когда на Украине сформируется экспансивная наступательная нация.

«Нужно быть агрессивным украинцем. Нужно быть таким, чтобы при тебе никто не смел открыть свой «московский» рот», — добавила экс-депутат.

Фарион напомнила, что в свою бытность депутатом Верховной рады, она предлагала ввести уголовную ответственность за «унижение» украинского языка. В законопроекте было предусмотрено максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

«Не извинений мы должны от них требовать, а тюрьмы мы должны для них построить, чтобы они там научились украинскому приоритету, жестоко таких людей наказывать», — добавила она.

Фарион обратилась к русскоязычным «врагам» заявив, что готова нести им «Кобзарь» Тараса Шевченко и словари украинского языка.

«Я тебе принесу диск с украинскими песнями, и я не буду одеваться в вышиваночки и веночки и толерантно с тобой общаться на тему украинского языка. В зубы таким надо давать!», — подытожила бывший депутат Верховной рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине водитель автобуса отказался выключать российский сериал по требованию «активиста и волонтёра» Ярины Черногуз. В знак протеста она вышла из автобуса, не дожидаясь прибытия на место назначения.

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