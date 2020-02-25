Киев, , 21:27 — REGNUM В парламенте Украины предложен законопроект, разрешающий депутатам рады выступать на русском языке, сообщает 25 февраля RT.

Инициаторами законопроекта являются депутаты от фракций «Слуга народа» Максим Бужанский, «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

В пояснительной записке они указали, что такой закон необходим для реализации статьи 10 Конституции Украины.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент государственная политика Украины направлена на вытеснение русского языка из образования, делопроизводства и прочих сфер.

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