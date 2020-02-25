Бишкек, , 13:18 — REGNUM Граждан, прибывающих в Киргизию из Ирана, Италии, Южной Кореи и Японии, будут помещать на карантин — из-за резкого роста в этих странах численности заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента профилактики заболеваний и экспертизы минздрава Рыспек Сыдыгалиев.

По его словам, анализы и тесты на наличие коронавируса уже прошли 842 человека, приехавших в Киргизию из других стран. Заразившихся среди них не выявили. Тем не менее, местные медики по-прежнему наблюдают за состоянием 534 человек.

Представитель министерства здравоохранения подчеркнул, что все контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии продолжают работать в усиленном режиме, чтобы не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики.

Также было отмечено, что в Южной Корее количество заразившихся коронавирусом за последнее время выросло до 833 человек, в Италии — превысило 220 человек, в Иране — 43 человека, в Японии — 850 человек.

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