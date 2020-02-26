Киев, , 12:58 — REGNUM На Украине появится знаменательная дата — День сопротивления Крыма «российской оккупации». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля на открытии Форума Age Of Crimea Forum 2020.

По его словам, 26 февраля 2014 года в Симферополе якобы состоялось крупное собрание в поддержку целостности и единства Украины.

«Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что «возвращение» Крыма не ушло с украинской повестки дня.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией, которое произошло в марте 2014 года, предварительно поддержали 96,57% всех участников референдума. Украина отрицает данный факт, заявляя о некой российской «оккупации» Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет поставлять воду в Крым, как только полуостров «вернут» в состав Украины.

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